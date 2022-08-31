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شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات 50%.. أبرز تصريحات مدبولى بافتتاح معرض "أهلا مدارس".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك نحو 200 شركة تعرض منتجات مكتبية وملابس وأحذية ومنتجات غذائية، فى معرض أهلا مدارس.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل رئيس الوزراء على هامش افتتاح المعرض.
• نحو 200 شركة تعرض منتجات مكتبية وملابس وأحذية ومنتجات غذائية فى معرض أهلا مدارس
• السوق المصرية لا تفرض قيودا على أحد والاستمرار للمنتجات الأعلى جودة
• المكون المحلى تزداد نسبته وهذا أهم شىء وفقا لرؤية الدولة الاستراتيجية فى تعميق التصنيع المحلى
• هناك طفرة حقيقية فى مستوى المنتج
• تصدير بعض هذه المنتجات للدول الخارجية مما يؤكد قدرة الصناعة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتى واختراق الأسواق العالمية
• وجود تخفيضات من 30% إلى 50% من قيمة الأسعار المعتادة فى المعرض
• المنتج المحلى قادر على المنافسة وبأسعار أقل من المستورد