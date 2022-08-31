شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسى يعطى أولوية لمستقبل أفضل لشعوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، التوجه الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة وكافة مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل لشعوب دول القارة الأفريقية وتنفيذ مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا 2063 .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات في سياق ما يواجهه العالم ككل يتطلب أن نستمر في خطواتنا نحو تعزيز وتدعيم الحوكمة المحلية والرهان على الحكومات والإدارات المحلية بوصفها خط المواجهة الأول مع هذه التحديات وهو ما ينطبق على كافة أنواع التحديات بدءا من الجوائح الصحية والكوارث الطبيعية وتغير المناخ مروراً بالتحديات الاقتصادية والعمرانية والتنموية ووصولا للتحديات الأمنية.

وأضاف اللواء هشام آمنة : رغم كل هذه التحديات فإن أحلامنا لقارتنا كبيرة وإيماننا بقدرتنا على تحقيقها لا يتزعزع وثقتنا في الآليات الإفريقية التشاركية بكافة أنواعها ومستوياتها لا حدود لها ، ونتعهد بأن تكون مصر دوما وفية لقارتنا داعمة لتطلعات شعوبها ومستلهمة في تحقيق نهضتها.

جاء ذلك فى كلمة وزير التنمية المحلية خلال افتتاح الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية الثامنة المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسفير بانكولى أدياو مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والإسكان وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة والمحافظون والسفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.

وتابع وزير التنمية المحلية : اسمحوا لي أن أرحب بحضراتكم في بلدكم الثاني مصر وأؤكد على أن مصر قيادة وحكومة وشعبا تتشرف باستضافة كافة الفعاليات والمنتديات التي تناقش مستقبل تنمية قارتنا الإفريقية وهو التوجه الذي يوليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة وكافة مؤسسات الدولة المصرية اهتماما كبيراً وأولوية مطلقة في ظل دعم وإلتزام مصر بتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في أفريقيا 2063.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن تقديره للاتحاد الافريقي وسكرتارية وأعضاء اللجنة الثامنة الفنية المتخصصة للخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية واللامركزية على اختيار مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث الهام للمرة الأولى ، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمي في شرم الشيخ نوفمبر المقبل نيابة عن قارة أفريقيا فضلا عن استعدادها لاستضافة المنتدي الحضري العالمي في 2024 ومؤتمر المدن الإفريقية 2025 وهو ما يعطي اجتماعات اللجنة أهمية خاصة في ضوء حرص القادة الأفارقة على توحيد رؤيتهم ومواقفهم نحو القضايا والتحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية وعلى رأسها قضايا وتحديات المناخ والتنمية المستدامة والتعاون الدولي والإقليمي.

وتابع وزير التنمية المحلية : ولعلكم تشاركوني الرأي في أن موضوعات الخدمة العامة والحوكمة المحلية واللامركزية والتنمية الحضرية وثيقة الصلة بكافة التحديات الوطنية والإقليمية التي تواجهها بلداننا الإفريقية بل هي أهم ما يجب مناقشته والتوافق حوله ونحن بصدد المشاركة في المنتديات الدولية والأممية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة، مضيفاً : لذا فإن اجتماعات الخبراء التي تواصلت على مدار اليومين الماضيين وما تمخض عنها من توصيات وإجراءات تكتسب أهمية متزايدة في الوقت الراهن وتعطي لقياداتنا وحكوماتنا وشعوبنا أفكاراً نحن في أشد الحاجة إليها لتوحيد رؤية قارتنا وتقوية موقفها التفاوضي.

وأكد اللواء هشام آمنة أن مصر تعتز بمساهمتها في صياغة واعتماد كافة الوثائق والقرارات الصادرة عن الاتحاد الافريقي والمتعلقة بالحوكمة المحلية واللامركزية وأهمها الميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة والميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ اللامركزية والحكم المحلى والتنمية المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية إننا نولي اهتماما كبيراً بنشاط اللجنة الثامنة من بين اللجان المتخصصة بالاتحاد الافريقي وهي اللجنة المعنية بالخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية بوصفها منصة هامة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الوزراء المعنيين بهذه الموضوعات في البلدان الإفريقية.

وعبر اللواء هشام آمنة عن تقديره لما حققته اللجنة الثامنة خلال دورة عملها 2019-2020 فقد نجحت في تعزيز التواصل والتنسيق بين آليات التنمية المحلية بالقارة الإفريقية على الرغم مما واجه العالم من أزمات أبرزها الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19.

وأشار " آمنة" إلى أن التقرير الذى تم عرضه على الدورة الحالية حول نشاط اللجنة يؤكد بشكل واضح على الجهود التي بذلتها اللجنة والدور الذي أصبحت تلعبه كمنصة مشتركة للوزراء المعنيين بالتنمية المحلية وكذلك بالإسكان والتنمية الحضرية والتخطيط والخدمات العامة واللامركزية وهي منصة واعية بتلك القضايا وقادرة على انتاج الحلول التي تفيد دولنا وشعوبنا وهو ما يبرز بشكل واضح في نجاح اللجنة في وضع خطة العمل الاستراتيجية 2022 /2024.

كما أكد وزير التنمية المحلية على الثقة في دعم مفوضية الاتحاد الافريقي ولجانها المتخصصة وشركاءنا في الهيئات الأممية المعنية وحكومات الدول الأعضاء وفي القطاع الخاص لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية المشار إليها ، كما أؤكد على ثقتي في أن هذه الخطة تمثل أساسا قويا لتعزيز وتقوية أليات الإدارة والتنمية المحلية والحوكمة واللامركزية في القارة الإفريقية.

وقال اللواء هشام آمنة أنه تابع على مدار اليومين الماضيين أعمال اللجان الثلاث علي مستوي الخبراء والتي بذلت جهوداً كبيرة في مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا وهو أمر يستحق أن أوجه لهم التحية والتقدير وأؤكد على اعتزازنا بما خرجوا به من رؤى وتوصيات سيتضمنها "إعلان القاهرة" والذي سنقوم بمناقشته واقراره اليوم.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته " عاشت وحدتنا وبلادنا وشعوبنا وعاشت أفريقيا وتحيا مصر سند لقارتنا وركيزة من ركائز أمنها واستقرارها ونموها نحو غداً أفضل.