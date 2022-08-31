شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تدرب طلاب 7 دول أوروبية بأقسام القلب والأوعية الدموية والتجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب الأزهر بنين بالقاهرة، ووكلاء الكلية؛ الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بوفد من الطلاب الأجانب من الدول الأوروبية: (ألمانيا، وإيطاليا، وصربيا، ومالطا، وليتوانيا، واليونان، وسلوفينيا).

وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط أن زيارة وفد طلاب كليات الطب بجامعات أوروبا تأتي ضمن نشاط جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وضمن فعاليات برنامج التبادل الطلابي بالجمعية العلمية لطلاب طب الأزهر بالقاهرة (AMSA-Azhar Cairo)، موضحًا أن الهدف من زيارة الطلاب الأجانب هي تدريب الطلاب لمدة شهر في أحد الأقسام الإكلينيكية بمستشفيات جامعة الأزهر (الحسين الجامعي وسيد جلال الجامعي) في أقسام: القلب والأوعية الدموية، وقسم جراحة التجميل والحروق، وقسم جراحة المخ والأعصاب، برعاية رؤساء الأقسام، وعلى أيدي أساتذة من القسم يقومون بتدريب الطلاب وفق برنامج علمي محدد، إلى جانب مشاركة بعض الطلاب الأجانب للتدرب في مشروعات البحث العلمي التي يقوم بها أطباء كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأضاف الدكتور حسين أبو الغيط أن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم كلية طب الأزهر بالقاهرة لمختلف الأنشطة الطلابية محليًّا وعالميًّا لربط طلاب طب الأزهر بأقرانهم من دارسي الطب حول العالم؛ بغرض مشاركة التجارب والاطلاع على الثقافات المختلفة؛ حيث تنظم الجمعية العلمية لطلاب طب الأزهر برنامجها الخاص بالتبادل الطلابي الدولي منذ 12 عامًا وحتى الآن، قامت خلالها باستضافة عديد من الطلاب الدوليين من مختلف دول العالم للتدريب بكلية طب الأزهر ومستشفياتها، كما قامت بتوفير الفرص كل عام لعديد من طلاب الكلية للقيام ببرنامج تدريبي بالخارج في الكثير من مختلف دول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العلمية لطلاب طب الأزهر (أمسا) تأسست منذ 15 عامًا كعضو كامل بالاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب- مصر والذي بدوره عضو كامل بالاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب الذي يضم 138 فرعًا ممثلين عن 129 دولة على مستوى العالم، والذي تأسس ليربط كل طلاب الطب حول العالم، ولتعزيز سبل التعاون وكسر الحواجز بين طلاب الطب وأطباء المستقبل، وذلك من خلال لجنتي: التبادل الطلابي الإكلينيكي والتبادل الطلابي البحثي، اللتين تهدفان لتوفير فرص للطلاب للقيام بتدريب طبي لمدة شهر في أحدى الدول، ويشارك في هذا البرنامج أكثر من 15000 من طلاب الطب حول العالم. وتمثل الجمعية العلمية لطلاب طب الأزهر كلية الطب جامعة الأزهر القاهرة بالاتحاد، علمًا بأن الجمعية هي نشاط طلابي مستقل غير تابع لأي نشاط حزبي أو سياسي وغير هادف للربح وإنما يسعي لتطوير مستقبل طلاب الطب من خلال رؤيته ورسالته.