أخر فرصة للتحويلات بين المدارس.. اعرف المواعيد والأوراق المطلوبة

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية أولياء الأمور الراغبين فى التحويلات بين المدارس بضرورة التسجيل الإلكترونى اليوم قبل غلق باب التحويلات، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 31 أغسطس الحالى، كأخر موعد للتحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات للعام الدراسى المقبل 2022/2023، لجميع المراحل التعليمية، ياتى ذلك فى أطار سعى وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير كافة المقومات اللازمة بالنهوض بالعملية التعليمية للتسهيل على كافة أولياء الأمور.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسى 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتعليم الأزهرى، قرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون موعد بدء العام الدراسى 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

وأوضحت المديريات أن الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس، عبارة عن طلبات تحويل يتم توقيعها من المدرستين المحول منها الطلب والمدرسة الأخرى الذى يرغب فى التحويل إليها، وإثبات قيد تخرج يشمل الصفوف من رياض الأطفال حتى السادس الابتدائى وشهادة ميلاد أصلية، أما فى المرحلة الإعدادية يقدم إثبات قيد وبيان نجاح للصف السادس وشهادة ميلاد أصلية، وفى المرحلة الثانوية يقدم إثبات قيد وبيان نجاح الصف الثالث الإعدادى وشهادة ميلاد أصلية.