وقاية النباتات ينفذ برنامجا تدريبيا عن استخدام عناصر المكافحة الحيوية

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية تحت عنوان "استخدام عناصر المكافحة الحيوية ضمن برامج المكافحة المتكاملة للآفات بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لأهمية الدور التدريبى بمحطات البحوث الزراعية المنتشرة بالمحافظات المختلفة لنشر الوعى بمستحدثات وسائل مكافحة الآفات الزراعية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن الدورة استهدفت عدة محاور هامة فى مجال المكافحة الحيوية وأشتملت على محاضرات نظرية فى التعرف على دودة الحشد الخريفية وأعراض الإصابة بها وإستخدام طفيليات البيض فى مكافحتها بالإضافة إلى تاثير إستخدام المبيدات على الأعداء الحيوية ودور بعض المفترسات فى عمليات المكافحة والتربية الكمية وإطلاق الاكاروسات المفترسة وكذلك أهم الآفات الحشرية التى تصيب نباتات الطماطم.

كما اشتمل التدريب على جانب عملى إختص بالتعرف على مراحل عمر دودة الحشد الخريفية، والإكثار الكمى لطفيلى التلينومس والترايكوجراما المستخدمان فى مكافحة الحشد وكيفية عملية إطلاق الطفيليات.

كما تم التدريب العملى على التعرف على الأكاروسات المفترسه وطرق تربيتها وإطلاقها.

يأتى ذلك فى دور مساهمة المعهد فى الحفاظ على التنوع البيئى، وصحة المستهلك المصرى، بتوفير محصول غذائى صحى وآمن، والعمل على تقليل استخدام المبيدات الكيميائية على المحاصيل التصديرية.