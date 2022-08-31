جامعة حلوان الأهلية تستقبل الطلاب المتقدمين وتجيب على استفساراتهم.. صور

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة حلوان الأهلية الطلاب المتقدمين للالتحاق بها بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى الرئيسى بعين حلوان أمام محطة مترو حلوان، وذلك للإجابة على كل تساؤلاتكم حول الدراسة بالجامعة.

وتأتى هذه السلسلة من اللقاءات بهدف الرد على جميع تساؤلات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الجامعين 2022 / 2023، وشروط الالتحاق بها والمصروفات الدراسية والبرامج المقدمة.

وقال الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن الجامعات الأهلية هى جامعات غير هادفة للربح، تقوم بتقديم مناهج أكاديمية متطورة بالتعاون بين هيئات محلية وأجنبية، حيث تهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالى يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.

جدير بالذكر أنه جارى الاستعداد من أجل تجهيز البنية الأساسية وفق أعلى مستويات الجودة، وطبقاً للتصميمات العالمية، وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة.

وتبدأ جامعة حلوان الأهلية العام الدراسى الجديد 2022 / 2023 بثلاث كليات جديدة وهى كليات الهندسة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال.

وتشمل كليات جامعة حلوان الأهلية 5 برامج جديدة حيث تتضمن كلية الهندسة برنامجين برنامج هندسة الانظمة الذكية، وبرنامج العمارة والتصميم البيئى، كذلك تتضمن كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلى البيئى، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وتشمل كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

وفى برنامج هندسة الأنظمة الذكية مصروفات البرنامج 48000 جنيه، وبرنامج العمارة والتصميم البيئى مصروفات البرنامج 48000 جنيه، مصروفات برنامج التصميم الداخلى البيئى 35000 جنيه، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35000 جنيه، برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى مصروفات البرنامج 35000 جنيه.