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لطلاب التنسيق.. شروط التقدم لبرنامج الساعات المعتمدة بالعربية بتجارة عين شمس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس شروط برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية للعام الجامعى 2022- 2023، وتتمثل شروط التقديم فيما يلى : 

 

- أولوية القبول في البرنامج للطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أو المحولون إلى كلية التجارة - جامعة عين شمس، طبقا للطاقة الاستيعابية بما يخدم أهداف البرنامج .

 

-  يقبل البرنامج الطلاب الحاصلون على الحد الأدني لقطاع كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية من خلال تقدم الطالب بطلب على منصة التحويلات المركزية في حالة وجود طاقة استيعابية بالبرنامج 

 

- لا يحق للطلاب المقبولين بالبرنامج التقدم إلى أى برنامج آخر بالكلية

 

- الطلاب المقبولون بالبرنامج يجب أن يقوموا بسداد المصروفات الدراسية خلال 3 أيام من تاريخ إعلان نتيجة القبول ، وفى حالة عدم القيام بذلك سوف يتم استبدال الطالب بمن يليه فى قائمة الانتظار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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