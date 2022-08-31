شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. شروط التقدم لبرنامج الساعات المعتمدة بالعربية بتجارة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس شروط برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية للعام الجامعى 2022- 2023، وتتمثل شروط التقديم فيما يلى :

- أولوية القبول في البرنامج للطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أو المحولون إلى كلية التجارة - جامعة عين شمس، طبقا للطاقة الاستيعابية بما يخدم أهداف البرنامج .

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلون على الحد الأدني لقطاع كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية من خلال تقدم الطالب بطلب على منصة التحويلات المركزية في حالة وجود طاقة استيعابية بالبرنامج

- لا يحق للطلاب المقبولين بالبرنامج التقدم إلى أى برنامج آخر بالكلية

- الطلاب المقبولون بالبرنامج يجب أن يقوموا بسداد المصروفات الدراسية خلال 3 أيام من تاريخ إعلان نتيجة القبول ، وفى حالة عدم القيام بذلك سوف يتم استبدال الطالب بمن يليه فى قائمة الانتظار.