السيرة الذاتية للواء عمرو عادل القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

القاهرة - سامية سيد - اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد لديه الكثير من المؤهلات والخبرات التى تؤهله للعمل الرقابى ومكافحة الفساد، فحصل اللواء عمرو عادل حسنى إبراهيم على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، حيث تدرج فى المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019.

عمله الرقابي..

قضى فى العمل الرقابى 28 عام، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإدارى للدولة، والمرشحين لشغل الوظائف العليا والإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى مشاركته فى تطوير وتعديل هيكل الهيئة، واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمه ومواجهة التطور فى الجريمة بشكل علمى تخصصى، كما شارك فى إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

الدورات التدريبية..

حصل على العديد من الدورات التدريبية فى علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس 2002، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس2009، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولى بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.

المشاركة فى اللقاءات الدولة..

شارك على المستوى الدولى فى العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد، وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــى، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP، وزارة الأمن الداخلى الأمريكى DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكى FBI.