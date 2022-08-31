‫مسئولو الإسكان يلتقون مديري المديريات بالمحافظات للإسراع في تنفيذ المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ترأست المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، الاجتماع الدورى مع مديري مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، وذلك بحضور قيادات قطاع الإسكان، وقيادات قطاع التشييد والمقاولات بالوزارة.

وأوضحت هاشم، أن الاجتماعات الدورية مع مديري مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، تأتى في إطار التنسيق مع المديريات، للقيام بدورها الحيوي في المحافظات، ودفع عجلة العمل بمنظومة الإسكان، والمشروعات القومية للدولة، ومواكبة النهضة العمرانية التى تشهدها مختلف ربوع الدولة المصرية.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة موقف الإسكان بالحضر والريف، ومتابعة الأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، وموقف أراضي مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإلقاء الضوء على أهمية التحول الرقمي، والتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظات.

وأضافت وكيل أول وزارة الإسكان، أنه تم الرد على جميع الاستفسارات الفنية للمديريات، ومناقشة سُبل إزالة المعوقات التي تواجههم، والحث على القيام بدورهم على أكمل وجه في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وجميع مشروعات الإسكان بالمحافظات.