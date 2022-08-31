4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الاثنين.. الأرصاد تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الفترة القادمة على مدار 6 أيام بداية من الأربعاء 31 أغسطس 2022 وحتى الاثنين 5 سبتمبر 2022.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال هذه الفترة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وترتفع نسب الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية.

وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.