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مجلس جامعة الأزهر يناقش الاستعدادات لبدء العام الدراسى 1 أكتوبر.. اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يكرم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري اليوم ، برئاسة الدكتور سلامة داود ، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة ، وحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف ، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، ونواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، وأمين عام الجامعة ، كلاً من الدكتور رضا حجازی وزیر التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وهو عضو مجلس جامعة الأزهر من الخارج ، كما يكرم مجلس الجامعة أيضاً الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق الذي انتهت مدته وبلغ السن القانونية ؛ نظراً لعطائه على مدار خمس سنوات ، كما يكرم مجلس الجامعة الدكتور هاني عبد الجواد ، أستاذ جراحة العمود الفقرى بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة والخبير العالمي في مجال إصلاح وعلاج تشوهات وتحدب العمود الفقرى على مستوى العالم .

 

ويناقش مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الاستعدادات لاختبارات التصفية التي تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، إضافة إلى ذلك يتناول المجلس استعداد الكليات لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ أول أكتوبر ، كما يناقش ترقيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم .

 

 كما يتابع المجلس تجهيزات الكليات والمعاهد لاستقبال الطلاب الجدد ، وما تم تفعيله من نظم إلكترونية في التحول الرقمي ، كما يتابع التطورات في المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني من تسجيل رغبات الالتحاق بكليات الجامعة. 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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