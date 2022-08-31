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ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 31/8/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:01  ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء  7:41

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:48 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:55

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد  صلاة العصر 3:27 م 

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:38  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:53

وقت صلاة الظهر 11:44 

موعد صلاة  العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:25 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:03  ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:26

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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