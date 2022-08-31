شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 31/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:41
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:55
موعد صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء 7:38 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:53
وقت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:25 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:26