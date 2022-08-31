شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 31/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:01 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:41

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:48 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:55

موعد صلاة الظهر 11:52 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:38 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:53

وقت صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:25 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:03 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:26