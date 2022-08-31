شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مصادرة بضاعة أى تاجر يُخزن السلع.. وننتج 90 مليار رغيف فى السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، توصلنا لقرارات سنطبقها ضد من يتاجرون بسلع المواطنين ويقومون بتخزينها، وسيتم تقنين مخازنهم من الناحية الصحية والأمن الصناعى، وبالتالى من يخزن أى سلعة سيتم مصادرة بضاعته وتؤل للدولة.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، خلال برنامج التاسعة على القناة المصرية الأولى، سنعطى فترة سماح للتجار لتوفيق أوضاعهم بأن يكون لكل مخزن سلع رخصة واشتراطات صحية ومن لم يفعل ذلك ستكون الدولة له بالمرصاد.

وأكد، أنه من يحبس السلع أو يخزنها أو يعطش السوق بها سيتم تحرير قضايا له أمن دولة عليا، موضحا أنه فى المقابل يوجد تعاون من الغرف التجارية، مثل إقامة معارض أهلا مدارس والتى تحتوى على مجموعة كبيرة من المنتجات.

وأوضح، أنه يتم رصد القطاعات التى يتم زيادة الإستهلاك بها أو السلع التى عليها معدلات إستهلاك كبير، كما نقوم بعمل دراسة فى كل محافظة عن حجم الإستهلاك ومتى يتم الإستهلاك.

وأشار إلى أن حجم إنفاق المصريين العام الماضى وصل إلى 2.1 تريلون جنيه، موضحا أن العالم بدأ فى تخفيض حجم إستهلاكه فى كل شىء، مؤكدا أن مصر تتحمل يوميا 75 قرش على رغيف الخبز، وتنتج 90 مليار رغيف فى السنة.