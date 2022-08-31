ختام فعاليات اليوم الثاني للدورة الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:​

اختتمت، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني للدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة برفع تقارير اللجان الفرعية الثلاثة المختصة بالحوكمة والتنمية المحلية واللامركزية والتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية والخدمات العامة والإدارة إلى الأمانة العامة لاعتمادها والموافقة على قرارات اجتماع الخبراء، قبل عرضها على الاجتماع الوزاري، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم مناقشتها من قبل مدير الحوكمة ومنع النزاعات (GCPD_AUC).

وأكد السفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، خلال كلمته الختامية لفعاليات أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، أن هذا الحدث المهم الذي نظمته وزارة التنمية المحلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة تأكيدا لانتماء مصر لمحيطها الأفريقي.

وقال السفير حجازي إن مصر حريصة على وضع كافة الإمكانيات والخبرات في خدمة أبناء القارة الأفريقية والمساهمة بفاعلية في مشاركة الأشقاء العاملين في مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء أفريقيا ليكونوا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بلادهم.

ووجه السفير حجازي الشكر لجميع الوفود الأفريقية المشاركة في الدورة على الجهد المبذول لإنجاز التقارير التي سيتم عرضها غدا في اللجنة الوزارية في أسرع وقت، متمنيا أن يكون قد تم تقديم كافة سبل الراحة ومصادر المعرفة للمتدربين خلال الدورة حتى يتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجارب والخبرات التي تم مشاركتها معهم.

ومن جانبه قدم ممثل رئيس الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته الختامية، الشكر لكافة القائمين على الدورة لحسن الاستضافة والجهد المبذول لخروج بهذا العمل بشكل رائع ومتميز، مؤكدا الالتزام بتنفيذ ما تم في الدورة على أرض الواقع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدول الأفريقية، وأن تكون لجنة الأمانة العامة أساسا في بناء وإصلاح كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، كما قدم الشكر للدولة المصرية التي استضافت هذه الدورة وما تم بها من فعاليات على أرضها.