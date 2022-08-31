إعلان توظيف.. "مياه القاهرة" تعلن حاجتها للتعاقد على وظيفة محاسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حاجتها للتعاقد على وظيفة محاسب في إعلان توظيف حمل رقم 5 لسنة 2022 بتاريخ 30 أغسطس 2022.

وجاء في نص الإعلان.. أولا: تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حاجتها للتعاقد لوظيفة محاسب، وذلك وفقا للشروط التالي:

1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير عام تراكمي جيد جدا على الأقل.

2- ألا يزيد سن المتقدم عن 25 عاما في 1/7/2022.

3- أن يكون المتقدم مقيما بمدينة القاهرة.

4- أن يكون أدى الخدمة العسكرية بدرجة قدوة حسنة أو أعفي منها بالنسبة للذكور.

5- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة.

6- أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

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وتقدم الطلبات باليد بنادي مياه القاهرة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 5/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 15/9/2022 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا ويرفق به المستندات التالية:

1- صورة شهادة الميلاد.

2- صورة المؤهل الدراسي.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

5- أصل صحيفة حالة جنائية.