​برلماني: استضافة شرم الشيخ لمؤتمر منظمي الاتصالات يعكس ثقة المجتمع الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، بالاتفاقية الموقعة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن استضافة مصر للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات، خلال النصف الثاني من عام 2023 بمدينة شرم الشيخ.

وقال "منصور"، في تصريحات صحفية إن استضافة مصر لهذا الحدث العالمى بشرم الشيخ تأكيدًا على الدور الريادى لمصر على المستوى الدولي في مجال تنظيم الاتصالات، كما أنها تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة بأن تصبح مصر مركزًا للفعاليات الدولية ونقطة التقاء لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية.

وتابع: "كما تأتي في إطار اهتمام مصر بمد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما وأنه يعد من أبرز المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل فتح حوار عالمي يجمع منظمي الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم لمناقشة أبرز القضايا التى تعنى قطاع الاتصالات".

ولفت إلى أنه بشأن استضافة مصر للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات، يعد خطوة مهمة وانعكاسًا لثقة المجتمع الدولي في إمكانيات مصر لاستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الهامة، واستكمالًا لسلسلة الخطوات التي انتهجها الجهاز لتعزيز مركز مصر الدولي في مجال تنظيم الاتصالات.

وأشار البرلماني، إلى أن المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات، سوف يكون له تأثير مهم جدًا، خاصة فيما يتعلق بتبادل آراء الخبراء بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمى ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولي.