جثث في حرب شوارع.. صراخ وانهيار أسر ضحايا مذبحة حدائق القبة عقب صلاة الجنازة "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

شيع عدد من أهالي ضحايا مذبحة "جلسة الصلح" في حدائق القبة، جثامين الضحايا مساء اليوم، من مسجد الرحمن بمنطقة حدائق القبة.

وشهد تشييع الجثامين تواجد عدد من أهالي وأصدقاء الضحايا، وسط صراخ وانهيار لأهالي المجني عليهم.

وصرحت نيابة حدائق القبة، بدفن 3 جثث لقوا مصرعهم؛ إثر مشاجرة بين عائلتين بشارع عزام في حي حدائق القبة.

وأمرت النيابة بإعداد تقرير فحص مبدئي بالإصابات الظاهرية بالضحايا لبيان سبب الوفاة عقب اجراء الصفة التشريحية من قبل الطبيب الشرعي.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة من قبل رجال المباحث، لكشف ملابسات الواقعة.

وصرحت مصادر أمنية لـ "الخليج 365"، أن طرفي المشاجرة يوجد بينهما خلافات قديمة منذ سنوات، وهناك بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص من كلتا العائلتين.

أشارت إلى تدخل بعض الوسطاء لمحاولة الصلح بين العائلتين وفض الخلاف بينهما، على أن يتم التنازل عن القضايا المقامة من كل طرف على الآخر.

تابعت: خلال جلسة الصلح التي تم الاتفاق عليها، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تحولت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم شقيقين وضحية ثالثة، بينما أصيب 3 آخرون.

وشكلت أجهزة الأمن بالقاهرة، مأموريات خاصة لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب مجزرة "جلسة الصلح" في حدائق القبة.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة حدائق القبة إخطارًا بوجود مشاجرة نشبت بين عائلتين ووقع عدد من الضحايا.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أفراد عائلتين أثناء عقد جلسة عرفية عقدها الطرفين للتنازل عن قضايا قديمة بينهم واحتدم الخلاف، ونشبت المشاجرة بالأسلحة.

وبإخطار اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، أمر بفرض السيطرة على الطرفين وضبط طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.