شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس عن ملتقى لوجوس: شعارنا المحبة لا تسقط ابدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لم يتم حتى الآن التفكير في طريقة إقامة الملتقى الرابع لمؤتمر لوجوس، متابعًا: "لم نفكر في شكله حتى الآن، فهناك مجموعة عمل تفكر في البداية، وتدرس تلافى أى أخطاء قد تكون حدثت وعمل جديد في الملتقى".

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال برنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الملتقى الثالث تضمن شيء جديد وهو معرض للهيئات المصرية وهيئات كنسية يتعرف عليها الشباب، وكان لأول مرة يتعرفون على دور وزارة الهجرة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

وتابع البابا تواضروس، أنه كان هناك تحديات في مؤتمر لوجوس منها أن شهر أغسطس شهر يشهد ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، ولكنه في ذات الوقت ممتلئ بالفاكهة المصرية الجميلة غير المتواجدة في بلاد كثيرة مثل المانجو والتفاح، وهناك تحديات مثل المسافات البعيدة فهناك من حضر من استراليا وكان علينا ضبط برنامج معهم ومع من يأتي من دول قريبة، وعمل زيارات كثيرة لهم، وكان وقت نومهم قليل، وتحديات من هذه الصور لكن كل الأمور كانت تتم بسلام.

وقال البابا تواضروس: شعارنا المحبة لا تسقط ابدًا.. فالإنسان كائن يحتاج للمحبة فأى إنسان في العالم مهما كان كبيرًا أو صغيرًا رجل أو إمرأة يحتاج لمحبة في قلبه وعلاقاته الإنسانية، فالإنسان دائما كائن جائع إلى الحب فمهما كان الإنسان فهو يحتاج دائما للحب لأنه مفتاح القلب واحتياج الإنسان هو الأصل لذلك جعلنا الأولاد دائما يشعرون هذا الشعار، فأنا أقيم علاقاتى وكلامى ومعاملاتى على الحب وحب الإنسان للآخر.