شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نسعى لإظهار الصورة الحقيقية لمصر من خلال ملتقى شباب لوجوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة المصرية تسعى لإظهار الصورة الحقيقية لمصر من خلال ملتقى شباب لوجوس .

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال برنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الكنيسة القبطية امتدت في العالم وأصبح هناك الجيل الثانى والثالث وبالتالي أصبحت صورة مصر لديهم ليست صورة واضحة بل ربما قد تكون صورة قليلة الحضور أو صورة منسية .

وتابع البابا تواضروس الثاني : فكرنا في كيفية تنفيذ عمل له هدفين في الأصل الأول اظهار عظمة مصر وتاريخها وتراثها وحضارتها وإنجازاتها وحاضرها ، لافتا إلى أن الهدف الثانى إظهار أصالة الكنيسة القطبية لأنها أقدم كيان شعبى على أرض مصر .