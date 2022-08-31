شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة المصرية الصينية: إنشاء 5 كليات جديدة وفرص لتدريب الطلاب بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتورأشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إن التنوع في مصادر التعليم حكومة وخاص وأهلي وتكنولوجي وجامعات دولية يأتي في مصلحة الطلاب، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى الخدمات العملية التى يقدمها الخريج، ومدى استفادة سوف العمل على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور أشرف الشيحى، أن قارة أوروبا في احتياج إلى العديد من الخريجين، ويجب أن يكون لدينا خريجين في كل التخصصات بجودة عالية وهو ما يتيح توفير فرص عمل للشباب في مختلف البلدان، لافتا إلى ضرورة التركيز على نوعية التعليم الذي يقدم للطلاب ومقدار الجودة المقدمة لهم.

وأشار الدكتور أشرف الشيحي إلى ضرورة تقديم خريج قادر على التحدى في سوق العمل، وأن هذا الأمر هو التحدى الحقيقي لكل الجامعات على مختلف تصنيفها، في مختلف التفاصيل من معامل وقاعات دراسة ومناهج إلى جانب آداء أعضاء هيئة التدريس.

ونوه رئيس الجامعة المصرية الصينية إلى أنه تم تخريج أول دفعة من كلية الهندسة والتجارة الدولية، والعام الحالي سيتم تخريج أول دفعة من كلية العلاج الطبيعي، وسيتم التقدم لاعتماد كليتي الهندسة والتجارة الدولية للاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة،وأن الجامعة منذ انطلاقها تعمل على تحقيق كافة اشتراطات الجودة.

وتابع قائلا، إن الجامعة المصرية الصينية تسعى إلى تأهيل الطلاب ليكونوا منافسين في مختلف أسواق العمل الداخلية والخارجية، وهو أمر يتطلب توفير هيئة تدريس على أعلى مستوى، مع تعزيز قدرات ومهارات الطلاب التى تؤهلهم للمنافسة، لافتا إلى حرص الجامعة على أن الجامعة تدرس اللغة الإنجليزية والصينية، لكافة الطلاب على مستوى الجامعة وتقديم دورات للغة الصينية كشرط للابتعاث.

وذكر الدكتور أشرف الشيحي أن الجامعة سوف تنظم ملتقى توظيفي للطلاب لعرض فرص عمل لهم، بمشاركة كبري الشركات الصينية، وعدد من المؤسسات والشركات المصرية، موضحا أنه تم اختيار مجموعة من الطلاب المتفوقين للعمل في الجامعة.

واستطرد رئيس الجامعة المصرية الصينية أنه لم تتم اى زيادة في المصروفات خلال العام الدراسي المقبل، بالرغم من ارتفاع التكاليف في مختلف النواحي، رغبة من إدارة الجامعة في عدم الضغط على أولياء الأمور، فضلا عن تقديم منح دراسية لأبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، والعاملين في العديد من الجهات، إلى جانب تقديم منح لأبناء المحافظات النائية، فضلا عن تقديم منح أخرى للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الظروف الإنسانية الخاصة.

وتابع قائلا، إن الحياة الجامعية متكاملة في تنشئة الطلاب، من ضمنها التعليم وتنمية مهارات الطلاب، وتنمية ثقافة العمل الخاص، وأن الجامعة تدرس للطلاب ريادة الأعمال وكيف يؤسس شركة ناشئة، وبعضها قامت بتشغيل طلاب من خريجي الجامعة، فضلا عن تنمية فكرة العمل الحر، كما أن الجامعة توفر كافة الدراسات التى تساند الطلاب عند التخرج.

وأوضح أن كلية الاقتصاد والتجارة الدولية تم رقمنتها، لمسيارة أحدث آليات العمل، ليكون الخريج مؤهلا لكافة التحديات التى سوف يواجهها خلال العمل.

وتابع قائلا، إن كلية الهندسة يوجد بها العديد من البرامج المتميزة والحديثة، والطلاب شاركوا في العديد من الفعاليات وحصدوا جوائز متعددة في مجال الروبوت، إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجامعات الصينية،وجامعتين في أذربيجان وهو أمر يعطى التميز لخريجي الجامعة، مشيرا إلى أن هناك تميز في كليات العلاج الطبيعي والصيدلة، لدراسة الطب الصيني التقليدي.

وتابع قائلا، إن الجامعة بصدد انشاء 5 كليات جديدة هى، الذكاء الاصطناعي والطب البيطري وعلوم إنسانية وعلوم وتصميم، وقريبا كلية طب الأسنان وسيتم العمل بها فور الانتهاء من كافة الانشاءات وستكون جاهزة للعمل اعتبارا من العام الجامعى المقبل.

وذكر أن تجربة الجامعات الأجنبية في مصر، إيجابية وتستحق التقييم، لتعزيز دورها في المجتمع، وأن العديد من الأسر المصرية تفضل أن يستكمل أبنائها داخل مصر من خلال هذه الجامعات، خاصة وأنها تقدم مستوى متميز من البرامج الأكاديمية المتخصصة.

وشدد على استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز قاعات الدراسة

ونوه الدكتور الشيحي الجامعة المصرية الصينية تستضيف الثلاثاء المقبل احتفالية بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الصينية للتعاون بينهما لنقل العلوم الفضائية للدول الأفريقية بحضور السفير الصيني بالقاهرة، والمستشار الثقافي الصيني.