شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 97%.. الجيزة تنتهى من تطوير 486 شارع ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا موسعا لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها للعمل على إحداث تطوير شامل للمناطق غير المخططة بحى بولاق الدكرور، وذلك انطلاقا من خطة المحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بمتابعه المشروعات الجارية.

جاء ذلك بحضور النواب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود توشكى، وذلك فى إطار التعاون القائم بين الجهازين التنفيذى والتشريعى من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد اللقاء استعراض المشروعات الجاري تنفيذها ببولاق الدكرور والوقوف علي جودة الأعمال المنفذة علي الطبيعة ونسب التنفيذ، وكذا دراسة مدى إمكانية العمل على إدارج مناطق جديدة أخرى للعمل على تطويرها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.

وأكدت نائب المحافظ على أجهزة المرافق بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال المرافق للإنتهاء من تطوير الشوارع المتبقية، طبقا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الاستفادة المرجوة منه للمواطنين، لافتة بأن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على تذليل أية عقبات قد تواجه الشركات المنفذة خلال تنفيذ أعمال التطوير.

وأشادت نائب المحافظ، بالتعاون القائم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مما يعد دعامة حقيقية ودعما للجهاز التنفيذي لأداء مهمته في خدمة المواطنين، مؤكدة على استكمال التعاون المثمر خلال المرحلة المقبلة لخدمه المواطنين لقيامهم بتنفيذ الأعمال، طبقا للمواصفات القياسية والفنية.

وخلال الاجتماع وجهت هند عبد الحليم، حي بولاق الدكرور بضرورة توفير موقع لعمل دورات لتعليم السيدات الحرف اليدوية من مواطني بولاق الدكرور.

ومن جانبهم تقدم أعضاء مجلس النواب الحاضرين بطلبات لتحسين البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمواطني تلك الشوارع وجاري التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتنفيذ.

جدير بالذكر بأن محافظة الجيزة انتهت من تطوير 486 شارع بنطاق حي بولاق الدكرور بنسبة بلغت 97% بتمويل من صندوق التطوير الحضري.