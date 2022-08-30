شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن الاجتماعى تكرم 9 أئمة حصلوا على الدورة التدريبية لمبادرة وعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء التعاون بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى 9 أئمة حصلوا على الدورة التدريبية الأولى لمبادرة "وعى من أجل التنمية والحياة الكريمة" التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى من الأحد 14أغسطس إلى الخميس 18 أغسطس 2022م، وهم:

1. الشيخ/ محمد مرعي سيد

2. الشيخ/ إبراهيم شعبان رجب عبد الله

3. الشيخ/ طه علي طه محمد عبد الجليل

4. الشيخ/ محمد حسن عبد العظيم حسن

5. الشيخ/ محمد عبد المجيد عبد الرحمن

6. الشيخ/ أحمد يونس أحمد عبد الغني

7. الشيخ الدكتور/ إسلام ماهر عبد الجيد

8. الشيخ/ محمود رفاعي كامل زلط

9. الشيخ/ محمد مصطفى عبد الفضيل سالم

وقالت عليهم الحضور للمكتب الفنى بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم شهادات التقدير.