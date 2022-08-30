سامح عاشور يتقدم باستشكال لوقف تنفيذ حكم منعه من الترشح لمنصب نقيب المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تقدم سامح عاشور المحامي بالنقض، باستشكال ضد هشام محمد أحمد عياد، ومجدي ناجي أحمد سخي بصفته القائم بأعمال النقيب عن النقابة العامة للمحامين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين العامة بالقاهرة، وأشرف محمد إبراهيم فتح الباب، وعبدالحليم علام عبدالحليم علام، وعمر جلال حسن وشهرته عمر هريدي، ونبيل حسن عبد السلام مرسي.

وطالبت الدعوى رقم 3123 لسنة 76 ق، قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استبعاد اسم المستشكل من كشوف المرشحين لانتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب العام المقرر لها 4 سبتمبر 2022، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان وإلزام النقابة المدعي عليها في المستشكل ضده الثاني المصروفات.

وارتكن المستشكل ضده الأول في دعواه أن المستشكل فقد شرطا من شروط الترشح الانتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب، حيث لم تقبل استقالته من عضوية مجلس الشيوخ مخالفة بذلك نصوص المواد 103، 20 من الدستور والمادة 200 من لائحة مجلس الشيوخ.

وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا باستبعاد المستشكل من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين الانتخابات نقابة المحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

وعقب الحكم تقدم عاشور بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية أفراد، وحُدد لنظر الطعن جلسة الأحد 28 أغسطس وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة دون أن تصدر حكما في الطعن برفضه.