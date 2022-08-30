بسبب خلافات بينهم.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل آخر في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 متهمين بقتل آخر بسبب خلافات قديمة بينهم، بعدما تربصوا به وافتعلوا مشاجرة معه وقام أحدهم بطعنه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أمرت النيابة بتشريح جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، ومضاهاة الإصابة التي لحقت بالمجني عليه مع الأسلحة المضبوطة، وكلفت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، والتحري حول الواقعة ودور كل متهم فيها.

وكشفت المناظرة الأولية لجثة المجني عليه عن أنه في العقد الرابع من العمر، ومصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من المرجح أنه سبب الوفاة، بالإضافة إلى وجود جرح قطعي في الوجه من إصابة سابقة على يد نفس المتهمين.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه انتهى منذ أيام قليلة من قضاء مدة حبسه بعد 7 سنوات قضاها في السجن، وبعد خروجه بأيام افتعل المتهمون الثلاثة معه مشاجرة بسبب خلافات قديمة، وأصابوه خلالها بجرح قطعي في الوجه أحدث إصابة وخياطة 24 غرزة بالوجه، ثم تربصوا له في اليوم التالي وطعنوه طعنة قاتلة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أربعة أشخاص، وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وألقت القبض على المتهمين وهم 3 أشخاص، وتبين أنهم جميعا مسجلون خطر، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.