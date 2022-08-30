مؤتمر وزراء التنمية الأفارقة يناقش خطة الخدمات العامة والإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصلت اللجنة الفرعية للخدمات العامة والإدارة على مستوى الخبراء مناقشاتها خلال أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة خلال فعاليات اليوم الثاني.

وأدار الجلسة ممثل دولة تنزانيا، وحاضر فيها الدكتور سيد البدري، مدير مكون تحسين الخدمات المحلية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وناقش الحضور خطط العمل الاستراتيجية للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 2022 لـ 2024، كما ناقشت إجراءات التصديق على الميثاق الأفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة وتفعيله من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل مناطق الاتحاد الأفريقي، مع إنشاء منصة رقمية للميثاق الأفريقي يتم من خلالها رصد المخاطر في مجال الخدمات العامة.

وتناولت أعمال اللجنة أيضا التحضير للنسخة السادسة من فعاليات جوائز الابتكار في القطاعات العامة لعموم أفريقيا لعام 2024، وتحضيرات الاحتفال بالدورة العشرين لليوم الأفريقي للخدمة العامة منتصف عام 2023.

وطالب المشاركون خلال اللجنة بضرورة أن يكون لدى الدول الأفريقية موازنات محددة للخدمة العامة، ودعمها اقتصاديا بالتنسيق مع شركاء التنمية وعدم الاعتماد على الجانب الحكومي فقط في تنفيذها لزيادة مشروعات الخدمة العامة بكل دولة أفريقية مع رفع مستوى المشاركين في اجتماعات لجنة الخدمات العامة إلى المستوى الوزاري.

وأوصى المشاركون في اللجنة بدعوة الدول الأعضاء التي لم توقع على الميثاق الأفريقي المتعلق بالقيم والمبادئ الخاصة بالخدمة العامة والشئون الإدارية للتوقيع، لسرعة تنفيذ المبادرات وخطط العمل المتفق عليها، وأن تساعد الأمانة الفنية الدول الأعضاء للقيام بنوع من الشراكة لتقارير الحوكمة المحلية، وتأسيس منتديات بأشكال متعددة لتشجيع التمثيل الوزاري في اجتماعات اللجنة، مع ضرورة قيام الدول الأعضاء بتعيين مسئولي اتصال لتسهيل التواصل بينهم، وعقد الشراكات الفعالة بين الدول الأفريقية، وابتكار أدوات وسياسات وخطط عمل غير تقليدية تساعد على تحقيق التنمية في القارة الأفريقية، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، وتبادل المعرفة والخبرات لتحقيق أهداف أجندة 2063.