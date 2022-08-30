وزير الزراعة يكشف حقيقة رفض ليبيا استلام شحنات غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

نفى السيد القصير وزير الزراعة، ما تم ترويجه بشأن رفض السلطات الليبية استلام بعض الشحنات الغذائية المصرية، قائلا: "ما هي إلا شائعات مغرضة".

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة للحزب، تحت عنوان "مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة".

وأوضح وزير الزراعة، أن الشحنات التي رفُضت تكون نسبتها بسيطة مقارنة بإجمالي النسبة المصدرة للدول، متابعا: "من الطبيعي أن يتواجد شحنه أو اثنين يتم ردهم ضمن حوالي 5.6 مليون شحنة".

ونوه "القصير"، إلى مشروعات معالجة الصرف الزراعي التي تقوم بها الدولة مثل محطة بحر البقر التي تعتبر الأكبر حول العالم، ومحطة الحمام المزمع إقامتها في الدلتا الجديدة، تأخذها عدد من المؤسسات الدولية كنموذج في إنشاء محطات المعالجة الزراعية.

ولفت إلى أن الأسعار العالمية الموجودة حاليًا أسعار ندرة، وليست الأسعار الحقيقية، لافتًا إلى جهود تطبيق الزراعة التعاقدية في البنجر وقصب السكر.