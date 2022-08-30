الأزهري يزور دار واحة الرحمة للأيتام وموقع مستشفى "البامبينو چيزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

زار الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية وأحد علماء الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، دار واحة الرحمة للأيتام وموقع مستشفى البامبينو چيزو الذي تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيصه لهذا المشروع.

وكان في اصطحاب فضيلته المونسنيور الدكتور يوأنس لحظي جيد، رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات والسكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس، وبعد استماعه لشرح مفصل لمشروع دار الأيتام من المهندسين القائمين بتنفيذه زار أرض مستشفى "البامبينو چيزو" للأمومة والطفولة.

وأعرب "الأزهري"، عن سعادته البالغة بهذه المشروعات الخيرية التي تهدف لخدمة جميع أبناء الشعب المصري وتأكد الأخوة بين مختلف فئاته وتحويل مبدأ الأخوة الإنسانية من شعار ومن مبدأ سام إلى أعمال خير ملموسة.

كما أعرب عن خالص تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بمشروع مستشفى البامبينو چيزو الذي تسعى مؤسسة الأخوة الإنسانية لتنفيذه في مصر بالتعاون مع مستشفى البامبينو چيزو التابعة للفاتيكان، داعيًا الله عز وجل أن يوفق المؤسسة في مشروعاتها، وأن يحمي الوطن، ويوفق قياداته في رفعة اسم مصر عاليًا.

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