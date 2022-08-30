وزير الري: الدولة وضعت قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في جلسة "دفع الأجندات العالمية على طريق مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه"، وتوجه بالتحية لفيكتوريا أنغريد، ولية عهد السويد، لمشاركتها في هذه الجلسة المهمة، وتوجه بالشكر للحكومة السويدية علي استضافة الموتمر، وللحكومة الهولندية على التعاون المستمر مع مصر في مجالات المياه المختلفة، كما توجه بالشكر لمعهد ستوكهولم الدولي للمياه على تنظيم هذه الجلسة.

وأشار "سويلم"، في كلمته، إلى مواجهة مصر تحديات عديدة في مجال المياه نظرًا لمحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر يصل لـ٥٦٠ متر مكعب فقط من المياه سنويًا وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائي العالمي، وأن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها.

وأوضح، أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مثل ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، والارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر وما يمثله ذلك من تأثير على الأجزاء الشمالية من دلتا نهر النيل واحتمالية ارتفاع درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال الدلتا نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي حث الدولة المصرية على وضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي سواء من خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع عقده تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" أو من خلال فعاليات المياه المقامة ضمن مؤتمر المناخ القادم، بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية ووضع خطط مستقبلية لتقليل الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.

وأشار إلى المبادرة الدولية للمياه، المقرر طرحها من جانب مصر خلال مؤتمر المناخ القادم بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين تشتمل على محور رفع كفاءة استخدام المياه من خلال ترشيد الاستخدامات، والإتفاق على السياسات وطرق التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه ، والربط بين أجندتي المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار "سويلم"، إلى جناح المياه المزمع تنظيمه خلال مؤتمر المناخ القادم والذي سيتم خلال مناقشة توصيات اسبوع القاهرة الخامس للمياه، متوجهاً بالتحية لكافة الدول المشاركة مع مصر في تنظيم هذا الجناح الهام وهى ألمانيا وطاجيكستان وهولندا والمملكة المتحدة بالإضافة للعديد من المنظمات الدولية مثل منظمة الفاو ومعهد ستوكهولم الدولي للمياه ومنظمة المياه والصرف الصحي للجميع والمعهد الدولي لإدارة المياه والتحالف من أجل التكيف العالمي للمياه.