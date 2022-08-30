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السيرة الذاتية للمستشار عدلى عبد الفتاح رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

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القاهرة - سامية سيد - بعد قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية بدءا من 1 سبتمبر، خلفا للمستشار عزت أبو زيد، والذى انتهت ولايته اليوم، يستعرض الخليج 365 السيرة الذاتية للمستشار عدلى عبد الفتاح، وأهم المناصب إلى أولها وتدرج فيها.

 

- من مواليد عام 1952 وتخرج من كلية الحقوق عام 1974 والتحق بالعمل فى النيابة الإدارية عام 1976.

 

- تدرج فى الوظائف بالنيابة الإدارية، بداية من توليه النيابة الإدارية ببنها، وطنطا، والإسكندرية، وشبرا الخيمة.

 

- عمل أيضا فى الدعوى التأديبية، والمكتب الفنى بشبرا الخيمة ، ومديرا للمكتب الفنى ببنها واخيرا عضوا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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