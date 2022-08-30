شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح داعيا لاجتماع وطنى عاجل: لا نقبل بأن يكون العراق ساحة صراع للآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال برهم صالح الرئيس العراقي، إن الوضع الحالي لم يعد مقبولا ولا يجب استمراره، موضحا أن إجراء انتخابات مبكرة يمثل مخرجا للأزمة الخانقة، داعيا إلى الحوار عبر اجتماع وطني عاجل.

وأضاف الرئيس العراقي، خلال كلمة له، أنه يجب فرض هيبة الدولة والحفاظ على استقلالية البلاد، لافتا إلى أن استمرار الوضع الراهن يمكن الفساد بصورة أكبر.

وتابع الرئيس العراقي، أن المحاصصة السياسية تمثل عقبة وإشكالا أمام الحكم الرشيد، مشيرا إلى أنه يجب حل الخلافات بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية ببغداد.

وقال الرئيس العراقي، إنه لا يمكن القبول بأن يكون العراق ساحة صراع للآخرين، موضحا أنه على الإطار التنسيقي والتيار الصدري بحث إمكانية الانتخابات المبكرة.