شكرا لقرائتكم خبر عن موقع Tripadvisor: الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل 25 مقصدا سياحيا في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار موقع Tripadvisor مدينتي الغردقة وشرم الشيخ ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم خلال العام الجاري 2022 للسائحين من محبى الطبيعة المشمسة الدافئة، وذلك وفقا للقائمة التي تتضمن 25 مقصداً سياحياً التي أعدها الموقع بناء على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.

موقع Tripadvisor وأوضح الموقع أن مدينة الغردقة التي تقع على ساحل البحر الأحمر تتمتع بالطبيعة الخلابة والمقومات السياحية التي من بينها الشعاب المرجانية الرائعة والمياة الفيروزية الساحرة لممارسة التزحلق على الأمواج، هذا بالإضافة إلى ما شهدته المدينة من تطور كبير فى العقد الماضي مما يجعلها تشهد إقبالاً كبيرا من الزائرين، كما أشار إلى أنها تعتبر من أفضل الشواطئ بالنسبة للسائح الأوروبي حيث يمكنه الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص والسنوركلينج ومشاهدة الدلافين وغيرها من الأنشطة البحرية.

وعن مدينة شرم الشيخ أشار الموقع إلى أنها تمتاز بالحياة البحرية المتنوعة ومئات الشعاب المرجانية في البحر الأحمر مما يجعلها منطقة جذب للغواصين والسائحين من محبى السياحة البيئية. كما أوضح أن ما شهدته مدينة شرم الشيخ من تطور ونمو اقتصادى جعلها أحد أفضل المنتجعات السياحية الفاخرة، هذا بالإضافة إلى أن بها محمية رأس محمد التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية المائية في مصر والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن موقع Tripadvisor يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقا لتجارب الزائرين، حيث كان قد اختار هذا العام مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها، ومدينة القاهرة ضمن أهـم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية. ومدينتي القاهرة والأقصر ضمن أفضل وأشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن هذه الاختيارات تأتي طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بموقع Tripadvisor.