شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول.

الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول وعددا من مسؤولى الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

أجواء حارة ورطوبة ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب

الصحة تحدد الأعمار المستهدفة فى تطعيمات الأطفال بلقاح الالتهاب الكبدى "بى"

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد تطعيمات الالتهاب الكبدى الفيروسى بى للأطفال حيث يتم أول 24 ساعة من الميلاد وعند بلوغ الطفل شهرين و4 شهور و6 شهور.

ليست خطيرة.. تفاؤل فى أرسنال بشأن إصابة النني

تسود حالة من الطمأنينة داخل جدران نادي أرسنال الإنجليزي، فيما يخص إصابة الدولي المصري محمد النني خلال مباراة فولهام الأخيرة بمسابقة البريميرليج.

رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لعام 2022-2023

اعتمد المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2022، للحركة القضائية لعام2022-2023 بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية.

جاك جليسون بطل Game of Thrones يحتفل بزواجه فى أيرلندا

تزوج الفنان الأيرلندى جاك جليسون نجم مسلسل Game of Thrones، والذى جسد فيه شخصية جوفرى باراثيون، من صديقته الممثلة الكوميدية روزين أوماهونى، حيث عقد قرانهما فى حفل زفاف بسيط فى كنيسة القلب المقدس فى جلين بـ بالينسكيليجس، كو كيرى فى أيرلندا، وذلك وفقا للتقرير الذى نشره موقع "breakingnews".

طفل بريطانى يتفوق على درجة ذكاء ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينج

تمكن طفل بريطانى يبلغ من العمر 11 عامًا من التغلب على أكبر العقول التى عاشت فى العالم، حيث تمت دعوة كيفن سوينى للانضمام إلى Mensa وهى أكبر جامعة للأذكياء بعد أن حصل على درجة ذكاء أعلى من ألبرت أينشتاين، وستيفن هوكينج.

لاعبو الأهلى يودّعون وليد سليمان بـ "شكراً .. يا حاوى"

ارتدى لاعبى فريق الاهلى "تي شرت" مكتوب عليه عبارة "شكراً يا حاوى" وذلك لوداع نجم الفريق وليد سليمان الذي أعلن أعتزاله قبل عدة أشهر حيث ستكون مباراة سيراميكا اليوم في ختام الدوري أخر مباراة في الموسم الحالي.

مكتب الإحصاء الألمانى يعلن ارتفاع معدل التضخم إلى 8%

أعلن المكتب الألمانى للإحصاء، أنه بعد انخفاض طفيف في يونيو ويوليو، ارتفع التضخم مرة أخرى من 7.5 إلى 8.0 % في أغسطس، ويرى الاقتصاديون أن هذا مؤشر سيئ للأشهر القادمة.

مسئول بـ"FBI" يستقيل بعد الكشف عن عرقلته التحقيقات فى فساد هانتر بايدن

استقال أحد كبار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في المكتب الميداني بواشنطن من منصبه الأسبوع الماضي بعد أن واجه تدقيقًا شديدًا بشأن مزاعم بأنه ساعد في حماية هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن من التحقيقات الجنائية المتعلقة بالكمبيوتر المحمول الخاص به والمعاملات التجارية في الصين وأوكرانيا.

الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الجيش التايوانى: طلقات تحذيرية تجاه طائرة صينية اقتربت من الجزيرة

أعلن الجيش التايواني إطلاق طلقات تحذيرية لأول مرة تجاه طائرة دون طيار صينية اقتربت من حدود تايوان، موضحاً أن المسيرة غادرت باتجاه الصين عقب الطلقات التحذيرية، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

هيئة الإسعاف تكشف طرق إسعاف المصابين بلدغات الثعابين

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن الإسعافات الأولية لشخص تم لدغه من الثعابين، مؤكدة أنه يجب الاتصال فورا بالإسعاف 123.

هيئة الدواء تحذر من دوائين للأطفال الأقل من عامين.. إعرف تفاصيل

أكدت هيئة الدواء المصرية أن هناك بعض الأدوية غير الوصفية التى لا ينبغى أن تستخدم من جانب الأطفال أقل من عامين إلا بعد الرجوع لمقدم الرعاية الصحية.

الهجرة: نتابع مع الخارجية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية

تتقدم السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية.

غدا غلق باب التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم

يغلق غدا باب التحويلات بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،والتي انطلقت يوم 1 اغسطس وحتى 31 أغسطس الجارى، للعام الدراسي 2022/2023