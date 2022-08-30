بقرار جمهوري.. المستشار عدلي عبدالفتاح جاد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022 ، بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1/9/2022، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.

كما أصدر الرئيس، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2022 بمنح المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، بأن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد 4/12/1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.

والتحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.

كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.