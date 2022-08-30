إعادة المرافعة في دعوى إلغاء تكليف الصيادلة لدفعات 2018- 2019 ونظرها 5 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية للصحة، إعادة المرافعة في الدعوى رقم ٤٨٦٨ لسنة ٦٩ ق، التي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية، وذلك بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة ونتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج، وحددت جلسة 5 سبتمبر المقبل لنظرها.

واستندت الدعوى إلى القانون الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بوزارة الصحة ومنهم الصيادلة، والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، ويشترط أن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوي تكون الأولوية للأقدم في التخرج.