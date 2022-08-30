"جبالي" يتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

توجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من مجلس النواب إلى جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الـ 11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية، والمقرر عقده خلال يومي 1 و 2 سبتمبر المقبل.

ومن المُقرر أن يُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة حول موضوع المؤتمر "تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الإفريقية: تعزيز نظم الأغذية الزراعية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تسريع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية "، وهو الموضوع المُدرَج على أجندة أعمال الاتحاد الإفريقي لعام 2022.

كما ستشهد مشاركة رئيس مجلس النواب نشاطًا ثنائيًا مُكثفًا، حيث سيُجري لقاءات ثنائية مع أشقائه من رؤساء البرلمانات الإفريقية، فضلاً عن لقاء رئيس برلمان عموم إفريقيا، ومن المُقرر أن تتناول تلك اللقاءات سبل تعزيز العلاقات "المصرية – الإفريقية" على كافة الأصعدة والمستويات، في ضوء الدور المصري الريادي في إفريقيا واعتزاز الدولة المصرية الأصيل بانتمائها الإفريقي.