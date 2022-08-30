وفاة 1000 شخص.. الأرصاد تعلق على فيضانات باكستان المدمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بينما تعاني أوروبا والصين وبعض المناطق الأخرى من العالم من الجفاف الشديد، تواجه باكستان واحدة من أسوأ الفيضانات في تاريخها الحديث.

وأضافت الأرصاد، في بيان، قبل قليل: على الرغم من أن باكستان معتادة سنويا على الفيضانات والأمطار الغزيرة ولكن تعتبر هذه الفيضانات أسوأ موجة أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ 2010، حيث أودت بحياة أكثر من 1000 شخص.

كما أثرت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات على 30 مليون شخص في باكستان منذ منتصف يونيو، ودمرت آلاف المنازل وألحقت أضرارًا كبيرة.

وتابعت الأرصاد: قتلت الفيضانات آلاف الماشية، وأدى تدمير مئات الكيلومترات من الطرق والجسور إلى إعاقة الوصول عبر المناطق المتضررة والمنكوبة من الفيضانات.

ويرجع ذلك نتيجة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تجلب الجزء الأكبر من الأمطار السنوية في الهند تتسبب في هطول الأمطار في باكستان أيضًا.

ويبدأ موسم الرياح الموسمية الرسمي في باكستان في 1 يوليو ويمتد حتى سبتمبر، على الرغم من أن معظم هطول الأمطار يحدث خلال شهري يوليو وأغسطس.