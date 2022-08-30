أول تعليق للرئيس السيسي بعد دعوات التهدئة في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره للجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتي أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة في العراق.

وتمنى الرئيس السيسي أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته.

كان الرئيس السيسي، أكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، داعيا الأطراف العراقية لتغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الرئيس السيسي مساء، الإثنين، مع كل من الرئيس العراقي برهم صالح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.

كانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، رحبت يوم الثلاثاء، بدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى الانسحاب من الشارع، لأجل حقن الدماء، بعدما أودت مواجهات في الشارع إلى وقوع قتلى وجرحى.

واستجاب أنصار التيار الصدري لدعوة الصدر إلى الانسحاب الفوري من الشارع وإنهاء الاحتجاجات التي عمت مناطق واسعة من البلاد، يوم الاثنين.

وكشفت مصادر طبية صباح الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 23 قتيلا وما يزيد على 500 جريح.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قيادة العمليات المشتركة قررت رفع حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، بعد أن دعا الصدر مؤيديه إلى الانسحاب من الشوارع.