شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحدد الأعمار المستهدفة فى تطعيمات الأطفال بلقاح الالتهاب الكبدى "بى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد تطعيمات الالتهاب الكبدى الفيروسى بى للأطفال حيث يتم أول 24 ساعة من الميلاد وعند بلوغ الطفل شهرين و4 شهور و6 شهور.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : الجرعة 0.5 سم وطريقة التطعيم تتم حقنا بالعضل فى الجزء الخارجى من العضلة الامامية بالفخذ الأيمن.

وكانت أكدت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.

وقالت رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) فى تصريحات لــ"الخليج 365" أن وزارة الصحة ألزمت جميع المرضى المتعافين من فيرس سى بالحصول على طعم فيرس بى لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.

وأضافت الدكتورة هبة والى رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات، أن مواليد ما قبل التسعينات لم يحصلوا على طعم فيروس بى، وبالتالى هناك شريحة كبيرة لم تحصل على الطعم من وزارة الصحة، وتابعت: "مواليد ما بعد التسعينات حصلوا على طعم ضد الإلتهاب الكبدى بى من وزارة الصحة بالمجان".