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هيئة الإسعاف تكشف طرق إسعاف المصابين بلدغات الثعابين

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن الإسعافات الأولية لشخص تم لدغه من الثعابين، مؤكدة أنه يجب الاتصال فورا بالإسعاف 123 .

وأضافت هيئة الإسعاف المصرية، أنه يجب القيام بعمل بعض الإسعافات الأولية والتى تتمثل فى: 

1- تهدئة المصاب وعدم تحريك الجزء المصاب 

2- اجعل موضع العضة فى مستوى القلب 

3- غسيل مكان الإصابة بالكحول أو الماء والصابون 

4- ضع كمادات الثلج مكان الإصابة لتخفيف الالم 

5- الاتصال بالاسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى المختص بالعلاج .

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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