شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف طرق إسعاف المصابين بلدغات الثعابين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن الإسعافات الأولية لشخص تم لدغه من الثعابين، مؤكدة أنه يجب الاتصال فورا بالإسعاف 123 .
وأضافت هيئة الإسعاف المصرية، أنه يجب القيام بعمل بعض الإسعافات الأولية والتى تتمثل فى:
1- تهدئة المصاب وعدم تحريك الجزء المصاب
2- اجعل موضع العضة فى مستوى القلب
3- غسيل مكان الإصابة بالكحول أو الماء والصابون
4- ضع كمادات الثلج مكان الإصابة لتخفيف الالم
5- الاتصال بالاسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى المختص بالعلاج .