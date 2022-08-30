شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف طرق إسعاف المصابين بلدغات الثعابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن الإسعافات الأولية لشخص تم لدغه من الثعابين، مؤكدة أنه يجب الاتصال فورا بالإسعاف 123 .

وأضافت هيئة الإسعاف المصرية، أنه يجب القيام بعمل بعض الإسعافات الأولية والتى تتمثل فى:

1- تهدئة المصاب وعدم تحريك الجزء المصاب

2- اجعل موضع العضة فى مستوى القلب

3- غسيل مكان الإصابة بالكحول أو الماء والصابون

4- ضع كمادات الثلج مكان الإصابة لتخفيف الالم

5- الاتصال بالاسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى المختص بالعلاج .