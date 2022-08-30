الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول وعددا من مسؤولى الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

محمد يوسف

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