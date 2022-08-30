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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول وعددا من مسؤولى الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالى والمستقبلى فى مصر فى مجالات الاستكشاف والانتاج، وكذلك التعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.