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الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول وعددا من مسؤولى الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالى والمستقبلى فى مصر فى مجالات الاستكشاف والانتاج، وكذلك التعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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