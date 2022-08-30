شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم قوص بقنا: خطة لرفع معدل القبول برياض الأطفال 20% عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد طارق نور الدين مدير عام تعليم "قوص" جنوب محافظة قنا ظهر اليوم اجتماعاً تنسيقيا مع قيادات الإدارة لمناقشة جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد والمقرر انطلاقه أول أكتوبر المقبل.

تناول الإجتماع عدة نقاط أهمها مراجعة جاهزية مدارس الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد والمرور على المرافق الخدمية بالمدارس والتأكد من صلاحيتها، وضرورة الانتهاء من حركة النقل والندب لمعلمى المواد المختلفة وفقا للقرار الوزارى 202 لسنة 2013.

وأكد الاجتماع على ضرورة التأكيد إتمام أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس والالتزام بروح الاخلاق فى معاملة الطلاب وأولياء الأمور وحظر العقاب البدنى داخل المدارس وشدد على ضرورة مراجعة تعليق اعلام الجمهوريه والمحافظة أعلى المبانى التعليمية ونظافة الأفنية وعدم وجود رواكد حديدية أو خشبية أعلى المدارس أو خلف الاسوار مع التشديد على ضرورة عدم إستخدام فصول عشوائية بفراغات الأبنية التعليمية وعدم وجود اسلاك كهرباء عارية مع ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه داخل المدارس وحظر تحصيل أى مبالغ مالية إضافة تحت اى مسمي سواء من الطلبة أو أولياء الأمور أو ممثلى المجتمع المدنى و تشكيل لجنة الصحة المدرسية وتشكيل غرفة عمليات بكل مدرسة للتواصل المستمر بغرفة عمليات الادارة.

والعمل على دعم كل ما هو شأنه جذب الطلاب للمدرسة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء وحل مشكلة نقص المعلمات بمرحلة رياض الأطفال جزئيا مع رفع معدل الاتاحة بمرحلة رياض الأطفال العام الدراسي الجديد بنسبة 20% عن العام الماضى .

وفى سياق متصل عقد مجلس أمناء إدارة قوص التعليمية اجتماعه الدورى اليوم الثلاثاء بقاعة التربية الاجتماعية بمدينة قوص بحضور مدير عام إدارة قوص وعبد الرؤوف أبوبكر موجه اول التربية الاجتماعية وعبدالناصر ضاحى رئيس مجلس أمناء إدارة قوص التعليمية ونائبه محسب حسانى وأعضاء مجلس أمناء الادارة.

ومن جانبه أعرب طارق نور الدين مدير عام الإدارة عن سعادته بحضور الاجتماع ، مؤكدا أن مجلس أمناء التعليم يمثل الجناح الشرعى الداعم لإحداث تنمية حقيقية داخل مؤسسات التعليم الأمر الذى يصب فى النهاية فى مصلحة الطالب الذى هو نواة الاهتمام بملف التعليم.

هذا واختتم المجلس اجتماعه بالاشادة بقرار مديرعام الإدارة ا بشأن تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للقاء للمعلمين وأولياء أمور لسماع مقترحاتهم وشكواهم والعمل على حلها ، مؤكدا أن هذا القرار ياتى لتطبيق مبدأ الحوكمة الرشيدة ومشاركة كل الأطراف فى مرحلة صنع القرار.