شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ضرورة وجود سجل تجارى سارى لكل الانشطة ‏التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توجيهاً وزارياً يقضي بضرورة وجود سجل تجاري ساري لكل ‏الانشطة التموينية الواقعة بكل مديرية من ( مطاحن - مخابز - مستودعات ‏دقيق - بدالين تموينين - فروع جمعيتي )، ونص التوجيه أيضًا أنه في حالة ‏إنتهاء سريان السجل التجاري ضرورة تحديثه في المواعيد المقررة ‏وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه، كما شمل القرار ضرورة ‏قيام هذه الانشطة بسداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة ‏بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15/10/2022.

وأكد التوجيه الوزاري الصادر اليوم أنه في حالة مخالفة هذه الانشطة ‏للتوجيه الوزاري بضرورة وجود سجل تجاري ساري وتجديده فإنه سيتم ‏تخفيض الحصص أو التأمين بعد إخطار المديرية التابع لها المنشأة ‏الوزارة بذلك.‏