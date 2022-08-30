شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تحالف مصري - إماراتي لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك استعدادات لمؤتمر كوب 27، من خلال تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وذلك من خلال 4 محاور زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمحور الثانى هو النقل الكهربائى بحيث ستكون وسائل النقل في المؤتمر عبر أتوبيسات تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعى بهدف تقليل الانبعاثات، أما المحور الثالث هو منظومة جديدة للمخلفات الصلبة من خلال تحالف مصري إماراتي يعمل على الفرز من المنبع لإعادة التدوير والتخلص الآمن بجانب تشجيع كل المشاركين على عمليات إعادة التدوير فى نفس الأماكن التى سيقومون بإلقاء المخلفات بها.

أضافت وزيرة البيئة، خلال لقاء على "فرانس 24"، أن المحور الرابع عبر السياحة البيئية، مضيفة: "مدينة شرم الشيخ معروف عنها وجود محمية طبيعية، فنحن نعمل الأن على استثمار القطاع الخاص لتقديم خدمات السياحة البيئية داخل المحمية الطبيعية بأسلوب مختلف، وهى رحلة السائح داخل المحمية وما سيراه، والسكان الطبيعيين الذين دمجناهم فى المحمية وأخرجنا لهم مصدر رزق وهم أساس الحماية".

وعن المكاسب التى ستعود على مصر من خلال كوب 27، قالت وزيرة البيئة: الدول التى تستقبل مؤتمرات المناخ يكون لديها فرصة كبيرة للشراكات، بمعنى أن يتم فتح آفاق لمجالات فى قطاع البيئة والتغير المناخ ليس على مستوى الحكومات فقط ، ولكن على مستوى القطاع الخاص وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى القطاع المصرفي، الأمر الثانى إظهار مدينة شرم الشيخ وهى أصلا مدينة سياحية.

تابعت: نأمل زيادة عدد الزوار الذين سيأتون لهذه المدينة بعد ذلك، الأمر الثالث دور مصر الدولى الذى نحرص عليه للغاية فى توافق وتقريب وجهات النظر وظهور مهم جدا ما بين الدول المتقدمة وما بين الدول النامية استكمالا لدورنا عندما كنا رؤساء لمؤتمر التنوع البيولوجي 3 سنوات وهو أقدم اتفاقية نكمل هذا الدور فى اتفاق المناخ.