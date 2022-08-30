المصيلحي: قرار وزاري بضرورة وجود سجل تجاري ساري لكل الأشطة ‏التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توجيهاً وزارياً يقضي بضرورة وجود سجل تجاري ساري لكل ‏الأنشطة التموينية الواقعة بكل مديرية من ( مطاحن - مخابز - مستودعات ‏دقيق - بدالين تموينين - فروع جمعيتي).

وبحسب بيان، نص التوجيه أيضًا أنه في حالة ‏إنتهاء سريان السجل التجاري ضرورة تحديثه في المواعيد المقررة ‏وإخطار مديرية التموين التابع لها بصورة منه، كما شمل القرار ضرورة ‏قيام هذه الانشطة بسداد رسوم الغرف التجارية وإخطار المديرية المختصة ‏بصورة من إيصال السداد في موعد غايته 15/10/2022 .‏

وأكد التوجيه الوزاري الصادر اليوم أنه في حالة مخالفة هذه الأنشطة ‏للتوجيه الوزاري بضرورة وجود سجل تجاري ساري وتجديده فإنه سيتم ‏تخفيض الحصص أو التأمين بعد إخطار المديرية التابع لها المنشأة ‏الوزارة بذلك.‏​