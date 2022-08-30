الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة إيني الإيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول وعدد من مسؤولى الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الحالي والمستقبلي فى مصر فى مجالات الاستكشاف والإنتاج، وكذلك التعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.