محافظ الجيزة يتابع جهود رصف وتطوير شوارع بالوراق والعمرانية والطالبية والهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تواصل تنفيذ خطط رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير محاور الحركة المرورية للتسهيل على المواطنين

وبحسب بيان اليوم، تابع المحافظ، أعمال رصف وتطوير وإنارة ورفع كفاءة ميدان الحسينية وقطاع الطريق بمطلع ومنزل كوبري العمرانية لتسهيل حركة سير المركبات وعدم إعاقة الحركة المرورية.

واطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع الغاز بحي الوراق والذي تم الانتهاء من رصفه وطلاء الأرصفة وتطوير أرصفة المشاة وتشجير الطريق.

وتابع راشد، جهود مديرية الطرق في تنفيذ طبقة الأساس والطبقة الرابطة بطريق المريوطية في القطاع بين الهرم وفيصل في إطار خطة التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع بالكامل للارتقاء بالمظهر الحضاري للطريق.

وتابع محافظ الجيزة، جهود رصف وتطوير شارع الثورة أحد متفرعات طريق اللبيني بحي الهرم استكمالا لجهود رفع كفاءة متفرعات الطريق لتحسين الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة للرصف للتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال والجدول الزمني لها.