القاهرة - سامية سيد - تشرف إدارات المرور على أعمال توسعة وتطوير المحاور مما يتسبب فى غلق الطرق جزئيا أو كليا وسط مراقبة غرف عمليات المرور لحركة المركبات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بجميع الأعمال ومن أبرز الطرق التى تجرى فيها إصلاحات أو أعمال إنشاء لمحطات مترو الأنفاق وهم:

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الطرق والمحاور المغلقة بسبب إصلاحات أو إنشاء محطات المترو والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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