الكويت تقرر وقف إطلاق الأسماء على الشوارع.. والأرقام البديل

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء الكويتى وقف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات، والتوجه نحو ترقيمها.

وكشف مصدر مطلع، وفق صحيفة"القبس" الكويتية، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وجه المعنيين خلال إجتماع مجلس الوزراء إلى إيقاف إطلاق التسميات على شوارع وطرقات الدولة، بإستثناء أسماء حكام دولة الكويت، وحكام الدول الشقيقة والصديقة، والتوجه نحو ترقيم جميع الشوارع والطرقات، داعيا دعا لمراعاة المعاملة بالمثل عند إطلاق اسم عواصم الدول الشقيقة والصديقة على الشوارع، وذلك رغبة فى تنظيم هذه العملية.

وأوضح مصدر مطلع، وق الصحيفة الكويتية، أن مجلس الوزراء قرر بناء على هذه التوجيهات، تكليف وزير البلدية بإتخاذ الإجراءات نحو عدم إطلاق أى تسمية على الشوارع والطرقات إلا بأسماء الحكام، ووقف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات، والتوجه نحو ترقيمها.

وحول مصير الشوارع والطرقات التى تم إطلاق التسميات عليها سابقا أوضح المصدر بأنه لن يتم المساس بها، مشيراً إلى أن القرار يطبق على الشوارع والطرقات الجديدة.