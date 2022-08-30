انتهى دوركم إلى الأبد.. تفاصيل آخر رسائل توفيق عكاشة إلى جماعة الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، رسالة إلى أعضاء جماعة الإخوان، قائلًا: "لقد انتهى دوركم إلى الأبد، وسأذكر لكم الأسباب".

وقال عكاشة، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، الثلاثاء: "إلى كل أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، لقد انتهى دوركم إلى الأبد وسأذكر لكم أسباب انتهاء دوركم، وربنا سبحانه وتعالى عُرف بالعقل ولم يرَه أحد".

وتابع الإعلامي: "لقد انتهى دوركم في تونس وفي ليبيا التي تحولت إلى مقبرة لكم، وانتهى دوركم في السودان والمغرب وسوريا؛ بل تحولت إلى مقبرة لكم، كما انتهى دوركم في اليمن أحد أهم معاقلكم، وعليكم مراجعة وضعكم في ألمانيا وإنجلترا والتغير الذي حدث في معاملة هذه الدول لكم".

وأضاف عكاشة: "عليكم مراجعة تعامل الإدارة الأمريكية الحالية الديمقراطية معكم، والتي اختلفت تمام الاختلاف عن السابقين، كما أنكم لا بد أن تتوقفوا أمام علاقة الإدارة التركية الحالية لكم، والتي تحولت ١٨٠ درجة معكم، وسحبت دعمها الكامل لكم، وكذلك عليكم مراجعة الدعم القطري المالي لكم والذي تراجع في كل الأصعدة بنسبة ٧٠٪ ماليًّا ومعنويًّا وإعلاميًّا".

وتابع الإعلامي: "كان لا بد لكم أن تتوقفوا أمام تصريحات وزير خارجية قطر السابق الشيخ حمد، حول عدم صلاحيتكم نهائيًّا حتى لإدارة محل بقالة، وفقاً لتعبيره حرفيًّا.. وهذه كانت من الرسالات المهمة لكم.. فلقد وجدتم في الحياة العامة على مدار ٩٢ عامًا".

وأردف عكاشة موجهًا حديثه إلى جماعة الإخوان: "انتهى دوركم الذي قمتم به بامتياز منذ نشأتكم سنة ١٩٢٨ في الإسماعيلية، كما انتهى دور كل التنظيمات السرية الإسلامية التي خرجت من تحت عباءتكم في كل مكان؛ من أفغانستان إلى المغرب، كما ذكرت لكم، وانتهى دور الوجه الآخر لكم تماماً، والأيام القادمة تؤكد لكم صدق رسالتي، لأن الخريطة السياسية القادمة للعالم شطب منها اسم جماعة الإخوان المسلمين، وكل مَن خرج من تحتكم، ولست أنتم فقط بل وكل مَن اتخذ من دينه الرباني أداة لمحاربة الأديان الربانية الأخرى".

وتابع عكاشة: "لقد أسهمتم مساهمة كبرى في ترسيخ الخريطة السياسية للقرن العشرين، ووصل من خلالكم مجلس إدارة العالم لتحقيق أهدافه تماماً، وعليكم التوقف أمام نقل عدد كبير من تنظيماتكم إلى أوكرانيا؛ لإبادتها، ومن قبل سوريا وليبيا واليمن والسودان؛ لذلك كتبت رسالتي هذه إليكم، وهي الأولى والأخيرة، والله شاهد، وهو خير الشاهدين أني أذكر لكم الحق والصدق، وتمنياتي لكم بالفهم والاستيعاب".

واختتم الإعلامي: "أقسم بالله الواحد الأحد على صدق كلامي لكم، كما انتهى دوركم تماماً في مصر مسقط رأسكم".