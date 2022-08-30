في 8 محافظات.. حقيقة طرح شقق تطوير عواصم المحافظات أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا تفيد طرح صندوق الإسكان الاجتماعي مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى أكتوبر المقبل.

ونفى مصدر مسؤول طرح صندوق الإسكان الاجتماعى لشقق تطوير عواصم المحافظات، وأن الصور المتداولة لكراسة الشروط غير صحيحة تماما.

وقال المصدر لمصراوي، إن مشروع تطوير عواصم المحافظات المسؤول عنه هو صندوق التطوير الحضري حيث يتم تنفيذ 500 ألف وحدة في عواصم محافظات الجمهورية.

وأكد المصدر، أنه لم يتم الإعلان عن طرح هذه الشقق حتى الآن، والمعلومات المتداولة عن اماكن ومواعيد الحجز غير صحيحة.

الصور المتداول تفيد بطرح شقق جديدة في القاهرة الكبرى والشرقية والمنصورة والمنيا وقنا وسوهاج، ويبدأ التقديم منتصف أكتوبر المقبل.

على جانب آخر يستعد صندوق التطوير الحضري لطرح المرحلة الأولى من مشروع داره لتطوير عواصم المحافظات، حيث يتم تنفيذ المشروع بإجمالي 500 ألف وحدة في 27 محافظة، لكن المرحلة الأولى ستكون في حوالي 6 محافظات.

وكان مجلس الوزراء وافق على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين.

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